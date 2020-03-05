Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель

Роскачество исследовало губные помады и обнаружило в них кадмий и никель. Об этом было проинформировано в сообщении организации.

Эксперты Роскачества проверили губную помаду 20 торговых марок российского, французского, бельгийского, британского, итальянского, польского, американского, швейцарского, тайваньского и немецкого происхождения. Для исследования выбрали бренды масс-маркета и профессиональную декоративную косметику. Стоимость помады составила от 182,35 до 2737 рублей. Исследование проходило по 43 показателям качества и безопасности.

«В помаде пока законодательно не является нормой наличие металлов: кадмия и никеля. Однако, согласно техническому регламенту Таможенного союза 009/2011, в сырье для производства декоративной косметики их быть не должно», - сообщили на официальном сайте Роскачества.

В четырех торговых марках обнаружили никель, кадмий - в пяти брендах. Эти тяжелые металлы могут навредить здоровью: вызвать аллергию или дерматит. Негативно отличились отечественные и зарубежные торговые марки, причем как недорогие, так и люксовые. Роскачество не обнаружило нарушений российского законодательства по части безопасности.

Кроме того, в результате испытаний в помадах не было выявлено диоксида серы, нитрозаминов и бензойной кислоты. Также превышений по количеству мышьяка, ртути, свинца и цинка обнаружено не было.