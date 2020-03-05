В Россию завезли незарегистрированные лекарства для лечения детей

Незарегистрированный в стране психотропный препарат «Фенобарбитал» ввезли в Россию 3 марта. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Ввоз жизненно необходимых для 750 детей с эпилепсией лекарств был организован Московским эндокринным заводом. Сейчас медицинские средства находятся на складах и ждут отправки в 58 регионов страны.

Как сообщил Мантуров, к концу года завод намерен организовать производство аналогов - лекарственных препаратов «Диазепам» и «Мидазолам» в виде растворов. Именно эти формы необходимы маленьким пациентам.

Российским правительством было выделено 22 млн рублей на закупку незарегистрированных лекарств для детей. В прошлом году в страну уже доставили препараты «Клобазам», «Диазепам» и «Мидазолам».