Черный столб дыма: спасатели локализовали возгорание на рынке в Адлере
Предварительная площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
© Видео: ЧП Сочи, Вконтакте © Фото: ЧП Сочи, Вконтакте
В Адлере 4 марта пожарные локализовали пожар на рынке, предварительная площадь которого составила 500 квадратных метров.
Возгорание произошло на улице Демократическая. Через восемь минут после поступления сообщения о пожаре силы и средства МЧС прибыли к месту происшествия.
«Всего в ликвидации задействовано 45 человек и 13 единиц техники, из них от МЧС России - 31 человек и 9 единиц техники», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В 9.21 удалось ликвидировать открытое горение, сообщил представитель пресс-службы.