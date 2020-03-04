Черный столб дыма: спасатели локализовали возгорание на рынке в Адлере

«Всего в ликвидации задействовано 45 человек и 13 единиц техники, из них от МЧС России - 31 человек и 9 единиц техники», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло на улице Демократическая. Через восемь минут после поступления сообщения о пожаре силы и средства МЧС прибыли к месту происшествия.

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