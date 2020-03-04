Правительство РФ временно запретило вывоз масок из страны

Российское правительство временно запретило вывоз из РФ ряда видов медицинских изделий, включая маски. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

«В целях защиты интересов российских граждан подписанным постановлением введен временный запрет на вывоз из России отдельных видов продукции», - говорится в сообщении.

Уточняется, что исключением является вывоз такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи, а также - вывоз физическими лицами в целях личного использования материалов и предметов одноразового употребления.

«Запрет также распространяется на товары, которые помещены под таможенные процедуры до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых с таможенной территории Российской Федерации в соответствии с этими таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу настоящего постановления», - уточняется в документе.

Временный запрет будет действовать до 20 июня. Документ был подписан премьером страны Михаилом Мишустиным.