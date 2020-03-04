Путин назвал рискованным свое обещание, что кризис 1998 года не повторится
Мировой финансовый кризис 2008 года оказал негативное влияние на планы развития России. Однако же тогда властям удалось не допустить обрушения экономики и обнуления накоплений жителей нашей страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС.
Российский лидер прокомментировал ситуацию вокруг недостигнутых целей «Стратегии 2020», принятой еще в 2008 году. Путин отметил, что тогда это были лишь предварительные планы.
Президент подчеркнул, что, тем не менее, к 2008 году была практически достигнута цель удвоения ВВП. Исходя из этого строились социальные прогнозы. Однако с началом мирового кризиса перед властями встала «более примитивная» задача. Речь идет о том, объяснил Путин, чтобы «не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан».
«Я тогда (в 2008 году - прим. ред.) стал председателем правительства и вынужден был сказать публично - это был большой риск, честно говоря. Я сказал, что не допущу, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан. И мы этого не допустили», - отметил президент.
Однако кризис действительно негативно сказался на развитии страны, в чем, по словам Путина, власти не были виноваты. Он объяснил, что это был мировой финансовый, а потом и экономический кризис, «который пришел извне».