Жди беды: проклятие алтайской принцессы

О проклятых, способных вызывать катастрофы небывалых масштабов, заговорили в 2003 году на Алтае, когда регион начали терзать разрушительные природные катаклизмы: мощные град, наводнения, землетрясения. Местные жители не сомневались, что причиной этому стала месть потревоженной археологами алтайской принцессы.

«Когда я учился в школе, нам объясняли, что Алтайские горы старые, что землетрясений здесь не должно быть. На самом деле так и было. И в 93-м году, в преддверии как раз этих раскопок, было как раз видение нескольким людям на Алтае, в том числе одной девочке, о том, что грядет время, когда раскопают прах Очи Бала, и тогда начнутся достаточно серьезные изменения на Алтае», - говорит общественный деятель и историк Акай Кине.

Мумию археологи нашли случайно, исследуя давно разграбленный курган. Хотели уже закрыть его, но что-то заставило копать дальше. Они наткнулись на глыбу льда, аккуратно растопили ее кипятком и не поверили своим глазам. Перед ними предстала девушка, как потом установят, 25 лет от роду, пролежавшая в вечной мерзлоте две с половиной тысячи лет.

Что произошло в тот день, когда археологи наткнулись на гроб с мумией? Кем считают найденную девушку местные шаманы? Где сейчас находится алтайская принцесса и почему некоторые продолжают добиваться ее похорон? Какая судьба ждала участников археологической экспедиции, которые обнаружили мумию? Не пропустите новый выпуск программы «Улика из прошлого» на телеканале «Звезда».