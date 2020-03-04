Назван способ сбросить лишний вес без физических нагрузок

Американские исследователи убеждены, что для того, чтобы похудеть, необязательно заниматься физическими упражнениями. Для этого якобы достаточно «шевелить мозгами», поскольку, например, профессиональные шахматисты во время турниров сжигают до шести тысяч калорий и теряют по нескольку килограммов веса.

Кроме того, решение сложных математических задач требует почти на 40% больше энергии, чем обычно.

По данным французских исследователей, подобные процессы в организме объясняются стрессом: во время партии у игроков учащаются сердцебиение и дыхание, что, в свою очередь, может влиять на метаболизм.

Кроме того, уточняет РИА Новости, мозг взрослого человека потребляет до 20% энергии, которая вырабатывается организмом. Причем у детей или подростков данный показатель иногда доходит до 60%: чем интенсивнее умственная деятельность, тем больше подпитки требуется мозгу.