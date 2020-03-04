Борьба с «наливайками»: в России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе жилых домов

В России могут ограничить продажу алкогольных напитков в кафе и барах, размещенных в жилых домах. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн по итогам доработки ко второму чтению законопроекта о запрете розничной продажи алкоголя в ресторанах, барах, кафе и буфетах в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, общей площадью менее 20 квадратных метров.

По словам Хинштейна, предлагается запретить продажу спиртных напитков в таких кафе и барах с 23.00 до 8.00 в соответствии с установленными федеральными нормами в розничных магазинах. Данная мера направлена на борьбу с так называемыми «наливайками» - небольшими барами на первых этажах жилых домов, торгующими алкоголем по ночам.

В Роспотребнадзоре добавляли, что поступает большое количество жалоб жителей в связи с работой таких заведений.

Сами предприниматели оценили предложение негативно, высказываясь за то, что оно «убьет» индустрию.

«Если ограничить время потребления алкоголя в ресторане, то гости перестанут ходить, ведь в заведения приходят отдохнуть, выпить и повеселиться», - передают слова сооснователя ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексея Васильчука «Ведомости».

Однако сам Хинштейн не видит ничего критичного в ограничениях - просто в определенный час в баре или ресторане перестанут употреблять алкоголь.

Окончательная редакция поправок будет направлена в Государственную думу в течение марта.