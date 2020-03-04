«Спланированная информационная кампания»: эксперт о «миллионных» потоках беженцев в Идлибе

Многочисленные заявления и критика в адрес руководства САР и России со стороны представителей Турецкой Республики, европейских стран и США о якобы «миллионных» потоках беженцев и «кризисе» в результате обострения обстановки в зоне деэскалации Идлиб является спланированной информационной кампанией со стороны Турции, считает член Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев.

«Никакого кризиса, никаких миллионных потоков нет. Во-первых, передвигаются не какие-то бедные, несчастные беженцы. Речь идет о нанятых Турцией, по сути говоря, боевиках, которые и должны изображать миграционные потоки», - сказал Перенджиев в комментарии «Звезде».

По его словам, основной удар приходится не на Турцию, не на Болгарию, а на Грецию, так как Анкара находится в конфликтных отношениях с Афинами. Основная цель, по мнению политолога, надавить на ЕС и изобразить, что якобы из-за операции в Идлибе со стороны сирийской армии и помощи России там огромное количество беженцев.

«Идлибскую зону деэскалации в лучшем случае покинули 30 тысяч человек. Остальные беженцы остаются либо на сирийско-турецкой границе, или в самой Турции, где они как-то ассимилировались, устроились на работу и никуда дальше направляться не собираются», - подчеркнул Перенджиев.

Несостоятельными заявления Турции о «миллионных» потоках беженцев в зоне деэскалации Идлиб ранее признал и Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Ситуацию в сирийском Идлибе 5 марта должны обсудить лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Москва продолжит выступать за территориальную целостность арабской республики и поддерживать намерения официального Дамаска продолжать борьбу с боевиками.