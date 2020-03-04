Наступающая весна может стать сложной для россиян с аллергией на цветение

Аллергиков, страдающих от сезонного цветения растений, предупредили о возможных неприятных сюрпризах. Этот год в России отметился рекордно теплой зимой. Из-за капризов погоды часть деревьев уже на месяц-полтора опередили время своего обычного цветения. Схожая ситуация ожидается и наступающей весной.

Лесной орех и ольха, обычно распускающиеся на границе марта и апреля, в 2020 году зацвели еще в середине последнего месяца зимы. Прогнозируемая теплая температура и малочисленные осадки этой зимой обещают, что цветы на других деревьях также опередят собственное «расписание».

Так, обычно цветущая в конце апреля - начале мая береза, являющаяся одной из главных опасностей для аллергиков из-за своей распространенности в России, может выпустить сережки еще в марте. Об этом сообщил «Известиям» доцент Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский. По его словам, флора быстро реагирует на температурные изменения.

Как напомнил гражданам вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Юрий Смолкин, лечение симптомов аллергии, появляющихся при раннем цветении растений, остается таким же, как и стандартная терапия. Врач также добавил, что с ними не стоит справляться самолечением. Смолкин посоветовал посетить специалиста, даже если кажется, что недомогания появились слишком рано для аллергии.

Прошедшие зимние месяцы стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений и сменились такой же теплой весной. В некоторых регионах страны в самом начале марта уже летняя погода. Цифры в прогнозах погоды могут доходить до 20 градусов тепла.