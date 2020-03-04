Страсти по М-5: в Минобороны осудили реакцию Запада на освобождение трассы в Сирии от террористов

В начале февраля 2020 года, в ответ на очередное масштабное наступление террористов, сочинские соглашения между Анкарой и Москвой от 2018 года в части создания «демилитаризованной зоны» на глубину 15-20 км были вынуждено реализованы сирийскими правительственными войсками, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Террористы «Хайят Тахрир Аш-Шам»*, «Исламской партии Туркестана»* и «Хорас ад-Дин»* вместе с тяжелым вооружением были отброшены вглубь зоны деэскалации Идлиб.

«Это позволило обеспечить движение более 100 тысяч мирных жителей по трассе М-5 между крупнейшими сирийскими городами Алеппо - Хама и обезопасить окружающие населенные пункты от артиллерийских обстрелов», - подчеркнул Конашенков.

С этого момента западные столицы и представители ООН обрушились в адрес Дамаска с громкими обвинениями о якобы «военных преступлениях», «гуманитарной катастрофе» и «миллионных потоках беженцев» в Идлибе.

«Словно по щелчку пальца в западных СМИ все террористы Идлиба теперь превратились в якобы "представителей умеренной оппозиции"», - отметил генерал-майор.

При этом действия же турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку, никто на Западе не замечает.

«А публичные угрозы уничтожить все подразделения сирийских правительственных войск и вернуть автотрассу М-5 под контроль террористов в США и Европе называют якобы "законным правом Анкары на оборону"», - заметил официальный представитель Минобороны.

При этом, напомнил Конашенков, только российский Центр примирения враждующих сторон и законное сирийское правительство ежедневно доставляют в освобожденные районы всю необходимую помощь местным жителям.

Ситуацию в Идлибской зоне деэскалации в Минобороны назвали очередным моментом истины.

«Хайят Тахрир Аш-Шам»*, «Исламская партия Туркестана»*, «Хорас ад-Дин» - запрещенные в РФ террористические организации.