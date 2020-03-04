В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.

«Это предложение могло бы быть закреплено в Конституции, поправки к которой активно обсуждаются в обществе», - заявил на итоговой коллегии ведомства глава СК.

Он отметил, что подобная поправка в главный документ страны могла бы стать эффективной мерой по сдерживанию коррупции.

В качестве примера он привел статистику за прошедший год, согласно которой в суд поступало более восьми тысяч дел о коррупционных преступлениях. 479 лиц, обладающих особым правовым статусом, были привлечены к уголовной ответственности, сказано в сообщении на сайте СК РФ.

О необходимости внесения изменений в Конституцию РФ Владимир Путин заявил в рамках послания Федеральному Собранию 15 января. В частности, он отметил, что российская Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством.

Глава государства предложил закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, а также принципы единой системы публичной власти. Есть поправки, касающиеся определения брака как союза мужчины и женщины, статья про ежегодную индексацию пенсий и другие гарантии граждан.

Госдума поддержала поправки в первом чтении, второе назначено на 10 марта. Всенародное голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля, которое станет для россиян выходным днем.