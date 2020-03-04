«Слышали только причитания»: ООН не реагировала на запросы РФ по ситуации в Идлибе

До момента, когда Дамаск не решил дать отпор террористам в зоне деэскалации Идлиб, в Европе и США никого не интересовала реальная гуманитарная ситуация внутри и вокруг региона, а также причины демонстративного невыполнения своих обязательств турецкой стороной, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, подчеркнул генерал-майор, все официальные запросы России в ООН и западные страны с вопросом о том, кто именно завозит на территорию Сирии гуманитарную помощь через турецкую границу, а также почему она достается террористам, а не беженцам, остались без ответа.

«Мы слышали только причитания о необходимости "во что бы то ни стало сохранить сочинские соглашения"», - подчеркнул Конашенков, напомнив о договоренностях Москвы и Анкары от 2018 года в части создания демилитаризованной зоны в Идлибе.

В частности, в сочинских соглашениях было определено, что Турция берет на себя обязательства по размежеванию и вытеснению террористов от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15-20 км и вывод туда же тяжелых артиллерийских вооружений. Однако эти договоренности были вынуждено реализованы уже сирийскими правительственными войсками в начале февраля 2020 года в ответ на очередное масштабное наступление террористов.

Террористы вместе с тяжелым вооружением были отброшены вглубь зоны деэскалации Идлиб, что открыло трассу М5 и позволило мирным жителям не только свободно перемещаться по между городами Алеппо и Хама, но и обезопасило окружающие населенные пункты от артиллерийских обстрелов.

«С этого момента западные столицы и представители ООН обрушились в адрес Дамаска с громкими обвинениями о якобы "военных преступлениях", "гуманитарной катастрофе" и "миллионных потоках беженцев" в Идлибе», - отметил Конашенков.

Кроме того, публичные угрозы Анкары уничтожить все подразделения сирийских правительственных войск и вернуть автотрассу М5 под контроль террористов, в США и Европе называют якобы «законным правом Анкары на оборону».