Минобороны РФ обвинило Анкару в несоблюдении сочинских договоренностей по Идлибу

В рамках соглашения между Россией и Турцией в 2018 году о создании зоны деэскалации Идлиб были определены обязательства Анкары по размежеванию и вытеснению террористов от внешних границ зоны на глубину 15-20 км и вывод туда же тяжелых артиллерийских вооружений.

Однако вместо этого террористические группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам»*, «Исламская партия Туркестана»* и «Хорас ад-Дин»* вытеснили всех боевиков «умеренной оппозиции» к турецкой границе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами», - подчеркнул он.

По словам Конашенкова, атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населенных пунктов и российской авиабазы Хмеймим стали ежедневными.

При этом на все официальные запросы Москвы в ООН и западные страны о том, почему гумпомощь, якобы предназначенная сирийцам, через турецкую границу попадает террористами, ответ никто не дал, подчеркнул представитель Минобороны.

В начале февраля 2020 года, в ответ на очередное масштабное наступление террористов, сочинские соглашения в части создания «демилитаризованной зоны» на глубину 15-20 км были вынуждено реализованы уже сирийскими правительственными войсками.

«Хайят Тахрир Аш-Шам»* (бывшая «Джабхат ан-Нусра»*), «Исламская партия Туркестана»*, «Хорас ад-Дин» - запрещенные в РФ террористические организации.