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Бизнес и способ давления: эксперт объяснил заявления Турции по ситуации с беженцами в Сирии

Анна Берестовая
05:08 04.03.2020
По словам военного журналиста, «карта с беженцами» является эффективным инструментом влияния на Евросоюз.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: AliHajSuleiman, Keystone Press Agency, Globallookpress

Редактор военного отдела газеты «Известия» Алексей Рамм рассказал «Звезде» о ситуации с описанными Турцией «миллионными» потоками беженцев в зоне деэскалации Идлиб. Рамм объяснил, что подобные заявления являются частью традиционной для страны тактики влияния на общественное мнение и на решения Европейского союза.

«Турки традиционно разыгрывают карту с беженцами , потому что это очень эффективный инструмент влиять на Евросоюз, а также на мировое общественное мнение», - сообщает он.

При этом, по словам эксперта, турецкая сторона старается опустить некоторые подробности происходящих событий, так как их собственные операции, к примеру «Щит Евфрата», привели к не менее крупному сходу беженцев . В частности, как указывает Алексей Рамм, с территории Сирии выходили тысячи человек из курдов и арабского населения, переходя на территорию Турции, чтобы спастись от боевых действий.

«При этом, мы еще не учитываем то население, которое переходило на территорию, подконтрольную сирийскому правительству, убегая от боевых действий, которые развязали турецкие военные», - заявляет он.

Эксперт рассматривает действия Турции как выборочное освещение информации и манипуляцию статистикой, которые служат инструментом давления и способом получения дополнительного финансирования.

«Для Эрдогана это своего рода и бизнес, благодаря которому он может выбивать субсидии для Евросоюза - и чем страшнее он нарисует картинку, тем лучше; а, с другой стороны, для него это хороший способ давления и на Россию, и на Сирию», - высказал свои выводы Рамм.

Не так давно Турция выступила с критикой в адрес руководства Сирии и России, заявляя о наличии «гуманитарного кризиса» и «миллионных» потоков беженцев в Идлибе, ставших   результатом обострения обстановки на территории зоны деэскалации. В российском Центре примирения враждующих сторон данные заявления назвали несостоятельными.

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