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Момент истины: в Минобороны дали жесткий ответ на заявления Турции по беженцам из Сирии

Наталья Вальханская
07:00 04.03.2020
Кроме того, в российском военном ведомстве осудили голословные заявления США и европейских стран о гуманитарной ситуации в Идлибе.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России назвали ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, где в результате ответных действий сирийских правительственных войск атаковавшие их террористы «Хайят Тахрир Аш-Шам»* (бывшая «Джабхат ан-Нусра»*) были оттеснены на безопасную дистанцию от Алеппо и трассы М-5, очередным моментом истины. С таким заявлением выступил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он напомнил, что не только западные страны, но и ООН в 2018 году приветствовали подписание сочинских соглашений между Россией и Турцией о создании зоны деэскалации Идлиб.

При этом ключевой договоренностью соглашения и дополнительного меморандума были обязательства Анкары по размежеванию и вытеснению террористов от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15-20 км и вывод туда же тяжелых артиллерийских вооружений.

«Вместо этого результатом прошедших почти 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение официально признанными ООН террористическими группировками "Хайят Тахрир Аш-Шам"*, "Исламской партии Туркестана"* и "Хорас ад-Дин"* всех боевиков "умеренной оппозиции" на север, к турецкой границе», - подчеркнул Конашенков.

Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами.

«Атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населенных пунктов и российской авиабазы Хмеймим из спорадических стали ежедневными», - заметил представитель Минобороны РФ.

При этом, по словам Конашенкова, все это время никого в Европе и США не интересовала реальная гуманитарная ситуация внутри и вокруг Идлиба и причины демонстративного невыполнения своих обязательств турецкой стороной.

Все официальные запросы России в ООН и западные страны - кто именно завозит гуманитарную помощь через турецкую границу и почему практически вся она достается не беженцам, а террористам, остались без ответа.

«Мы слышали только причитания о необходимости "во что бы то ни стало сохранить сочинские соглашения"», - рассказал он.

В начале февраля 2020 года, в ответ на очередное масштабное наступление террористов, сочинские соглашения в части создания «демилитаризованной зоны» на глубину 15-20 км были вынуждено реализованы уже сирийскими правительственными войсками.  

Террористы «Хайят Тахрир Аш-Шам»*, «Исламской партии Туркестана»* и «Хорас ад-Дин»* вместе с тяжелым вооружением были отброшены вглубь зоны деэскалации Идлиб.

«Это позволило обеспечить движение более 100 тысяч мирных жителей по трассе М-5 между крупнейшими сирийскими городами Алеппо - Хама и обезопасить окружающие населенные пункты от артиллерийских обстрелов», - заявил генерал-майор.

С этого момента западные столицы и представители ООН обрушились в адрес Дамаска с громкими обвинениями о якобы «военных преступлениях», «гуманитарной катастрофе» и «миллионных потоках беженцев» в Идлибе.

«При этом в качестве доказательств демонстрируются фотографии из палаточного городка у турецкой границы, развернутого несколько лет назад», - отметил Конашенков.

После этого в западных СМИ все террористы Идлиба превратились в якобы «представителей умеренной оппозиции».

«Правда, непонятно, каким образом среди якобы "умеренных" недавно был "точечно" обнаружен и уничтожен, по заявлению США, глава ИГИЛ* аль-Багдади? Куда на фоне этой якобы "оппозиции" делся главарь официально признанной ООН террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"* аль-Джулани вместе со своими почти двадцатью тысячами головорезов в подконтрольной Турции зоне? И как относиться к недавним заявлениям аль-Джулани о совместной борьбе против сирийских войск?» - спросил в своем заявлении представитель российского военного ведомства.

Конашенков подчеркнул, что действия турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку, численностью с механизированную дивизию, чтобы «любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений», никто на Западе не замечает.

«А публичные угрозы уничтожить все подразделения сирийских правительственных войск и вернуть автотрассу М-5 под контроль террористов в США и Европе называют якобы "законным правом Анкары на оборону"», - добавил он.

На фоне тотального цинизма и фальшивой озабоченности Запада гуманитарной ситуацией в зоне деэскалации Идлиб, только российский Центр примирения враждующих сторон и законное сирийское правительство ежедневно доставляют в освобожденные районы всю необходимую помощь местным жителям, подчеркивает Игорь Конашенков.

Кроме того, выяснилось, что истерзанные террористами сирийцы даже не подозревали о существовании своих многочисленных псевдозащитников в Европе и США и якобы направляемой им все последние годы обильной гуманитарной помощи.

Накануне в Центре по примирению враждующих сторон назвали многочисленные заявления и критику в адрес руководства Сирийской Арабской Республики и России со стороны представителей Турецкой Республики, европейских стран и США о якобы «миллионных» потоках беженцев и «гуманитарном кризисе» в результате обострения обстановки в зоне деэскалации Идлиб несостоятельными.

«Хайят Тахрир Аш-Шам»*, «Джабхат ан-Нусра»*, «Исламская партия Туркестана»*, «Хорас ад-Дин», ИГИЛ - запрещенные в РФ террористические организации.

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