ФРГ намерена передать России данные о советских военнопленных

России будет передана информация о советских военнопленных, находившихся в нацистских лагерях во время Второй мировой войны, сообщил посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр.

«Мы надеемся, что в апреле тысячи блоков данных будут переданы российской стороне. Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях», - цитирует его РИА Новости.

По его словам, данная передача окажет существенный вклад как для уточнения судеб этих людей, так и в примирении.

Соглашение о передаче и использовании данных погибших в германском плену советских военнопленных было подписано в 2019 году министрами иностранных дел России и Германии.