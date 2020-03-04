Покидая Аргентину: барк «Крузенштерн» отчалил из порта Буэнос-Айреса

Экипаж барка «Крузенштерн», который сейчас совершает трансатлантическое плавание, отчалил от берегов Аргентины и взял курс на Канарские острова. Впереди - переход в пять тысяч морских миль. В столице страны Буэнос-Айресе корабль пробыл три дня.

На палубе парусного судна подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере рыболовства. Российские и аргентинские рыбаки договорились совместно вести промысел в Южной Атлантике, а также ловить криль, маленьких раков, у берегов Антарктиды.

Трансатлантическая экспедиция «Крузенштерна» посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.