Неуязвимые: ученые назвали устойчивую к коронавирусу категорию людей

Наиболее устойчивы к инфицированию новым типом коронавирусной инфекции оказались дети и подростки от 0 до 10 лет и от 10 до 19, отмечается в статистике центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.

На каждую из этих возрастных категорий до 11 февраля 2020 года приходится по 1% случаев заражения.

В свою очередь, российские специалисты разделяют данное мнение, однако точных доказательств о безопасном влиянии инфекции на детей нет.

По мнению директора Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Марии Ведуновой, представители данной возрастной группы имеют преимущества по отношению к старшим благодаря сильному иммунитету.

«Иммунная система человека с возрастом ослабевает и становится более восприимчива к инфекциям. Наличие хронических заболеваний часто служит причиной развития осложнений», - считает эксперт.

По ее мнению, основными в группе риска для коронавируса являются пожилые люди старше 60 лет.

Помимо этого низкий процент заболевших среди молодых людей связан с опекой родителей, которые стараются защитить своих детей и контролируют соблюдение правил гигиены, считает заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

В случае, если беременная женщина заболела опасной инфекцией, то передача от нее новорожденному практически минимальна благодаря уникальным свойствам плаценты.

«Не в 100% случаев вирус поражает плод как во время беременности, так и при родах. Но, если женщина заболела коронавирусом непосредственно перед родами и сохраняет выделение патогена, то есть шанс, что она может заразить ребенка сразу после рождения», - сообщил «Известиям» заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данил Коннов.

На данный момент общее количество инфицированных COVID-19 по всему земному шару превышает 90 тысяч человек, среди которых скончались более 3000.