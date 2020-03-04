Разобрал город на щепки: видео последствий смертоносного торнадо в США

Страшная природная аномалия обрушилась на штат Теннеси ночью 3 марта. Видео мощной стихии и ее последствий были опубликованы в Сети.

На кадрах видно, как огромная воронка выходит из грозового неба, перемещаясь из стороны в сторону. Все это сопровождается сильнейшим ветром и непрерывными молниями.

На утро после страшной бури на территории штата были зафиксированы чудовищные разрушения, город буквально был разобран на щепки - у домов сорваны крыши, разрушены фасады различных строений, вырваны деревья и столбы.

В результате трагедии погибли 25 человек, сообщает NBC.