Битва гигантов: аниматоры устроили драку на глазах у детей в Дагестане

В Дагестане развлекательное мероприятие для детей свернуло в неожиданное русло. Аниматоры, одетые в костюмы ростовых кукол, устроили драку прямо на сцене перед наблюдателями. Видео с необычным костюмированным боем было опубликовано в Instagram.

Место действия - город Каспийск. На кадрах видно, как два достаточно крупных «медведя» борются на кулаках, пытаясь завалить друг друга на землю. В какой-то момент один из аниматоров в костюме даже демонстрирует уникальный обманный маневр с потерей «головы».

Через несколько секунд в активное сражение за место в иерархии животного мира неожиданно вмешивается «Снегурочка», присоединяясь к бою. Все происходящее на импровизированном ринге сопровождается удивленными криками детей на заднем плане.

Интернет-пользователи, комментируя ролик, засомневались, что мероприятие прошло без последствий для психического здоровья маленьких зрителей. Некоторые же высказали предположение, что аниматоры просто дурачились.

Что привело работников развлекательной сферы к идее такой формы детского представления пока остается неизвестным.