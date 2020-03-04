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Битва гигантов: аниматоры устроили драку на глазах у детей в Дагестане

Анна Берестовая
04:11 04.03.2020
Что послужило причиной драки работников развлекательной сферы пока остается неизвестным.
© Видео: kaspiysk_life, Instagram © Фото: kaspiysk_life, Instagram

В Дагестане развлекательное мероприятие для детей свернуло в неожиданное русло. Аниматоры, одетые в костюмы ростовых кукол, устроили драку прямо на сцене перед наблюдателями. Видео с необычным костюмированным боем было опубликовано в Instagram.

Место действия - город Каспийск. На кадрах видно, как два достаточно крупных «медведя» борются на кулаках, пытаясь завалить друг друга на землю. В какой-то момент один из аниматоров в костюме даже демонстрирует уникальный обманный маневр с потерей «головы».

Через несколько секунд в активное сражение за место в иерархии животного мира неожиданно вмешивается «Снегурочка», присоединяясь к бою. Все происходящее на импровизированном ринге сопровождается удивленными криками детей на заднем плане.

Интернет-пользователи, комментируя ролик, засомневались, что мероприятие прошло без последствий для психического здоровья маленьких зрителей. Некоторые же высказали предположение, что аниматоры просто дурачились.

Что привело работников развлекательной сферы к идее такой формы детского представления пока остается неизвестным.

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