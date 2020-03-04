В Госдуме одобрили поправку к Конституции об упоминании Бога

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал предложенную Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой предусматривается упоминание Бога.

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», - пишет ТАСС.

Отмечается, что поправка будет внесена в главу 3 основного закона, которая станет частью новой статьи 67.1.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с принятием этой поправки Россия не потеряет статус светского государства.

О необходимости внесения изменений в Конституцию РФ Владимир Путин заявил в рамках послания Федеральному Собранию 15 января. В частности, он отметил, что российская Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством.