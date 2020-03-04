Ожившая легенда: тюменский учитель завела Instagram Сергею Есенину

Популярный русский поэт Сергей Есенин зажил новой жизнью в XXI веке. У знаменитого сердцееда начала прошлого столетия появилась собственная страница в Instagram. Блог о том, как бы выглядела сегодня жизнь стихотворца, ведет учитель из Тюменской области Алия Исалимова. Она выкладывает фотографии Есенина в современном антураже. Поэт то сидит за рулем модного авто, то за столиком в ресторане с чашкой кофе, а на одном из снимков даже делает селфи с помощью смартфона.

© yes__enin, Instagram

Как рассказала педагог «Звезде», любовь к творчеству поэта у нее возросла после того, как она написала по нему свою дипломную работу на тему «Диалектизмы в поэтической речи Сергея Есенина».

«Вообще этот Instagram создавался для определенного круга людей, для моих учеников и друзей. Поэтому для меня было совершенно неожиданно, когда у блога начали появляться подписчики - сначала тысяча-две, а сейчас их уже 30 тысяч. Когда я пришла работать в школу, я поняла, что дети не особо любят читать книги. Соответственно, их нужно было как-то к этому процессу привлекать. Так как единственное современное увлечение у детей - это Интернет, я решила совместить литературу и соцсеть в таком вот контексте. Особенно сильно к стихам Есенина прониклись девочки. Их любимым стихотворением стало "Заметался пожар голубой"», - рассказала Исалимова.

Снимки поэта владелица аккаунта обрабатывает в фоторедакторе, а каждый пост сопровождает отрывками из его стихотворений. К слову, после ее придумки подобные аккаунты в соцсетях также появились и у других кумиров в жанре литературы - Маяковского, Бродского, Гоголя и Пушкина.