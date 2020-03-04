Ногопожатие: генсек ОПЕК показал Новаку альтернативный способ приветствия из-за коронавируса

Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо на встрече с главой Минэнерго России Александром Новаком и членами российской делегации в Вене продемонстрировал российскому политику, как можно по-новому здороваться на фоне распространения коронавируса.

Вместо того, чтобы протянуть Новаку руку, Баркиндо в прямом смысле слова протянул главе Минэнерго ногу. Таким образом, соприкоснувшись туфлями, они попозировали фотографу, который зафиксировал «ногопожатие» для истории.

Новый способ приветствия понравился российскому министру, который воспринял его с юмором, расплывшись в улыбке.

Российская делегация приехала в Вену для участия в министерском мониторинговом заседании ОПЕК+, которое будет проходить в столице Австрии с 4 по 6 марта.