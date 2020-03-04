Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию вокруг Идлиба

Ситуация вокруг сирийского Идлиба, а также некоторые вопросы российско-турецких отношений обсуждались сегодня президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с постоянным членами Совбеза России. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, переговоры с Совбезом прошли в рамках подготовки к запланированному на завтра рабочему визиту в столицу РФ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В совещании принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Резкое ухудшение обстановки в Идлибе произошло 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Как заявила после Анкара, в результате удара, который нанесли по террористам сирийские военные, погибли 36 турецких солдат.