Роскомнадзор ограничит доступ к фейками о коронавирусе

Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к фейкам про распространение коронавируса в нашей стране.

Как отметили в ведомстве, во время мониторинга и анализа интернет-ресурсов была установлена недостоверная общественно значимая информация о массовом распространении коронавирусной инфекции на территории России и о нескольких десятках тысяч заболевших людей.

«Поскольку указанные сведения создают угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, в Роскомнадзор внесено требование об ограничении доступа к ним», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее распространяемую в социальных сетях информацию о большом количестве заболевших в нашей стране опровергла Татьяна Голикова. Как отметила вице-премьер, в России известно о шести случаях.