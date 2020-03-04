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На фоне эпидемии коронавируса из российских аптек исчезли маски

Константин Коковешников
20:33 04.03.2020
Однако дефицит защитных изделий в пунктах продаж в городах с лихвой компенсируют предложения в Интернете.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Legky Russian Look Globallookpress

Торговые сети аптек в России испытывают недостаток в наличии медицинских масок. На фоне эпидемии коронавируса в отдельных странах в российских аптечных пунктах образовался дефицит данных средств защиты. Однако в Интернете найти множество объявлений об их продаже можно без труда. Стоимость изделий составляет от 20 рублей за штуку.

В первую очередь такая ситуация сложилась из-за действий спекулянтов, которые скупают средства индивидуальной защиты и переправляют их за рубеж. Один из перекупщиков был задержан сегодня в Минске. Предприимчивый мужчина приобретал маски в России, а продавал их в Белоруссии уже в несколько раз дороже. При себе у него обнаружили 13 тысяч масок на общую сумму 300 тысяч рублей.

Для того, чтобы искоренить такую практику, правительство Российской Федерации до конца весны ввело запрет на вывоз ряда медицинских изделий. Помимо масок в их число входят бинты и бахилы, халаты, перчатки и дезинфицирующие средства.

«Насколько это смягчит ситуацию с дефицитом масок внутри страны сказать сложно, но, по крайней мере, это предотвратит, так сказать, усиление этого дефицита», - говорит ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов.

С действиями, аналогичными правительству РФ, сегодня выступила и Германия, где число заболевших коронавирусом выросло до двухсот сорока. В соседней Франции купить маски теперь можно будет только по рецепту. Об этом в своем Twitter объявил президент страны Эмманюэль Макрон. К этому же призывает и Всемирная организация здравоохранения.

«Нехватка масок приводит к тому, что врачи и медсестры, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусом, оказываются беззащитны. Без них мы не сможем остановить распространение этого заболевания на планете», - сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус.

Опасаясь распространения инфекции, президент Франции также  решил официально воздержаться от рукопожатий. До этого от подобного приветствия с Ангелой Меркель отказался немецкий министр МВД. А британская королева Елизавета II впервые за полвека не стала снимать перчатки на церемонии вручения наград, что тут же связали с коронавирусом.

В Италии также планируют запретить объятия и поцелуи, и держать дистанцию друг от друга не менее метра. Все это при том, что в Милане, где ситуация самая тяжелая, паники не наблюдается. Как сообщил глава службы гражданской обороны Италии, число жертв коронавируса в стране превысило 100, общее число случаев заражения - свыше 3 тысяч.

Напомним, вчера стало известно о двух российских велогонщиках, у которых обнаружили коронавирус в ОАЭ. Спортсмены подхватили инфекцию после общения с гонщиками из Италии. Все они находились в Эмиратах, участвуя в гонке «Тур ОАЭ».

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