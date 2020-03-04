Новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль
Шмыгаль сменил Алексея Гончарука, занимавшего пост премьер-министра Украины с 29 августа 2019 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Денис Шмигаль, Facebook
Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Его кандидатуру внес на рассмотрение президент страны Владимир Зеленский.
На внеочередном заседании парламента в среду, 4 марта, за Шмыгаля проголосовали 291 народный депутат из 423.
В правительстве Алексея Гончарука, отправленного в отставку, 44-летний Шмыгаль занимал пост вице-премьер-министра - министра развития громад и территорий.