Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг отказался от борьбы за пост президента США

Экс-глава Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг заявил, что на предстоящих выборах президента США планирует поддержать бывшего вице-президента США Джо Байдена, который сейчас является лидером предвыборной гонки.

В связи с этим бывший мэр города принял решение приостановить свое участие в избирательной кампании, так как результаты его праймериз в «супервторник» оказались не самыми высокими.

Как пояснил Блумберг, он вступил в предвыборную гонку три месяца назад, намереваясь «победить» нынешнего президента США Дональда Трампа.

«Сегодня я ухожу по той же причине. Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата с наибольшими шансами, чтобы добиться этого. Понятно, что это мой друг и великий американец Джо Байден», - сообщил бывший мэр Нью-Йорка в соцсети.

Первичные партийные выборы (праймериз) прошли среди кандидатов в президенты от Демократической партии 3 марта в 14 штатах США. На них были разыграны голоса примерно трети из 3 979 делегатов партийного съезда. По их итогам Джо Байден одержал победу в девяти штатах.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.