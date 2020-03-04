СМИ: Lockheed Martin приостановила производство F-35 в Японии из-за коронавируса
По данным СМИ, работа корпорации была приостановлена на неделю.
© Фото: Qian Baihua, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Американская корпорация Lockheed Martin приостановила производство истребителя новейшего поколения F-35 на заводе в Японии. Причиной тому стал коронавирус.
Как уточняет портал Defence One, корпорация производит большинство данных истребителей на заводе в Техасе, однако часть из них, которая предназначена для союзников, собирается на предприятиях в Японии и Италии.
Издание приводит слова заместителя министра обороны США по закупкам Эллен Лорд, которая отметила, что работа корпорации, возможно, приостановлена на неделю. В то же время все работники на итальянском заводе были переведены на дистанционный режим работы.