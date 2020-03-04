СМИ: заразиться коронавирусом можно от экрана смартфона

Капли жидкости, вылетающие изо рта при кашле и чихании, могут попадать на поверхность смартфонов и задерживаться там до семи дней. Это представляет потенциальную опасность заболеть китайским коронавирусом, так как экран гаджета в данном случае является своеобразной чашкой Петри - лабораторным сосудом для микробов.

Британские эксперты советуют для предотвращения заболевания коронавирусом и передачи его от человека к человеку через прибор протирать поверхность смартфонов минимум два раза в день спиртосодержащей салфеткой.

«Вы можете регулярно мыть руки и они будут чистыми. Однако если потом вы прикоснетесь ими к смартфону, а затем - к лицу, - это и будет верным маршрутом для попадания коронавируса в организм», - цитирует Daily Mail профессора из Саутгемптонского университета.

Впрочем, коллега ученого из института генетики при университетском колледже Лондона высказал точку зрения, что только лишь мера по дезинфекции смартфона от коронавируса не защитит. Даже если ваш личный электронный гаджет протерт спиртом, аппарат еще и не должен передаваться в чужие руки, так как на них также могут быть микробы Сovid-19.