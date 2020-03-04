Парламент Украины отправил в отставку премьера Гончарука
Согласно закону страны, уход премьера непременно повлечет за собой отставку всего кабинета министров.
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Верховная рада в ходе внеочередного заседания в среду, 4 марта, отправила в отставку премьера Алексея Гончарука. Соответствующее решение поддержали 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно закону страны, уход премьера непременно повлечет за собой отставку всего кабинета министров.
В то же время, правительство продолжит выполнят свои обязанности до начала работы нового кабмина, сообщается на официальном сайте Рады.