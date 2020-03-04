На участках трассы «Таврида» начата круглосуточная укладка асфальтобетона
Теплая погода позволила дорожным рабочим начать круглосуточную укладку третьего слоя асфальтобетона на подготовленных участках трассы «Таврида».
«При хорошей погоде работы будут идти безостановочно. Сейчас укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ведется на втором и пятом этапах "Тавриды"», - уточнил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.
Материал для строительства дороги выпускается на пяти асфальтобетонных заводах, которые установлены в Крыму в районах Керчи, Батального, Старого Крыма, Цветочного и Севастьяновки. Это позволяет поставлять смесь на любые участки, пока она не остыла. Рабочие уложили уже более 2,3 миллиона тонн покрытия.
Трасса «Таврида» - главная дорожная стройка Крымского полуострова - пролегает от Керчи до Севастополя на протяжении более 250 км. К сегодняшнему дню ее общая готовность составляет 85%. Ввод «Тавриды» в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.