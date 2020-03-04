Эксперт: Турция поставляет боевикам в Сирию вооружение

Турция поставляет боевикам в Сирию вооружение, военную технику, боеприпасы, различные средства связи, противотанковые ракетные комплексы, переносные зенитные ракетные комплексы. Об этом рассказал «Звезде» директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

«Все это началось не сейчас. Происходит это давно, фактически с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Сначала снабжались только туркоманские группировки, за которые Турция неформально отвечала на поле боя в Сирии. Но сейчас ситуация сложилась так, что они все там перемешались: и туркоманские группировки, и "Хайат Тахрир аш-Шам"*, бывшая Джабхат ан-Нусра* - а это радикальная группировка», - сообщил Коновалов.

Он напомнил, что когда-то Турция обещала отделить радикалов от умеренной оппозиции, но фактически этого не произошло. По словам Коновалова, все вооружение, которое турецкая сторона поставляет мятежникам в идлибскую зону, оказывается в том числе в руках боевиков.

«Радикалы, умеренные, туркоманы, не туркоманы - этой техникой и боеприпасами пользуются все боевики. Перед сирийской армией силами турков создана единая сила боевиков, которую нужно уничтожать всю, а не разбираться, кто есть кто», - заключил эксперт.

Ситуацию в сирийском Идлибе 5 марта должны обсудить лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Москва продолжит выступать за территориальную целостность арабской республики и поддерживать намерения официального Дамаска продолжать борьбу с боевиками.

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