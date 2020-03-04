Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил журналистам, что предложенная Владимиром Путиным поправка к Конституции, которая вводит понятие «государствообразующий народ», никак не ущемляет прав национальных меньшинств. Поэтому подобные опасения не имеют под собою никаких оснований.

В профильном комитете Государственной думы поддержали поправку президента РФ к Конституции страны о статусе русского языка и праве народов России на изучение родных языков. В ее тексте за русским языком закрепляется статус государственного, который является языком «государствообразующего народа».

Песков отметил, что новая редакция статьи 69, предложенная президентом РФ, гарантирует права коренных малочисленных народов.

«Там предлагается защищать культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, оказывать поддержку соотечественникам, живущим за рубежом, и так далее и тому подобное. Опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен, здесь совершенно безосновательны», - объяснил пресс-секретарь Владимира Путина.

На пленарном заседании 23 января депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении законопроект президента РФ Владимира Путина о поправках в Конституцию. Второе и третье чтения законопроекта запланированы на 10 и 11 марта соответственно. Предполагаемой датой всенародного голосования за принятие поправок в основной закон страны является 22 апреля.