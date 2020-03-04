«Турки осуществляют планомерную агрессию в Сирии»: политолог о ситуации в Идлибе

Политолог Сергей Михеев в интервью «Звезде» прокомментировал информацию о взаимодействии между турецкими военными и террористами в Сирии.

«Турецкие консультанты ведут обучение подразделений террористов. Видимо, офицеры турецкие напрямую управляют действиями боевиков», - предположил Михеев.

Он добавил, что есть данные, что из Турции боевикам поступают не только старые списанные американские бронемашины и техника турецкой армии, но и современные образцы вооружения.

«Откуда у боевиков появились реактивные системы залпового огня, где они их взяли? Когда они выходили в Идлиб по договоренности с турками, которым мы поверили? У них было стрелковое оружие, откуда у них взялось то вооружение, которым они обстреливают сирийцев и пытаются обстреливать нашу базу? Это не "балонометы", которые можно на коленках сварить из обрезков труб. Это действительно современные вооружения», - сказал специалист.

Михеев напомнил, что турецкие беспилотники напрямую наносят удары по позициям сирийской армии.

«Турки осуществляют планомерную агрессию на территории Сирийской Арабской Республики вопреки сочинским соглашениям, вопреки астанинскому формату. Они напрямую руководят этим, они поддерживают и снабжают боевиков и сами участвуют в боевых действиях», - заключил политолог.

Ситуацию в сирийском Идлибе 5 марта должны обсудить лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Москва продолжит выступать за территориальную целостность арабской республики и поддерживать намерения официального Дамаска продолжать борьбу с боевиками.