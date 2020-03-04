Цаликов прочитал лекцию по вопросам психологической обороны в Военном университете
Замглавы российского военного ведомства осветил основные аспекты борьбы с информационными атаками.
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Заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов прочитал курсантам Военного университета лекцию по вопросам психологической обороны.
Он осветил основные аспекты борьбы с информационными атаками на Вооруженные силы Российской Федерации.
Цаликов также обратил внимание курсантов на возрастание роли невоенных способов давления на человека и достижения политических и стратегических целей.