Возрождение полуострова: что изменилось в Крыму за шесть лет

Ровно шесть лет назад Крым взял курс на воссоединение с Россией. События, которые позже назовут «Крымской весной», завершатся 18 марта 2014 года. Крым и Севастополь войдут в состав РФ.

К 2020 году полуостров сильно изменился. Сегодня достраивается Крымский водовод. Проложив кабели по дну Черного моря, восстановили энергоснабжение. В 2014 году, сразу после воссоединения, было принято решение о первоочередном развитии инфраструктуры Крыма. Не имеющий мировых аналогов Крымский мост напрямую соединил Россию с жителями полуострова.

«Крым - это действительно республика, в которую можно приехать и отдохнуть. Наш красавец аэропорт, наш красавец Крымский мост, трасса Таврида. Мы сегодня возрождаем сельское хозяйство. Ведь оно практически было уничтожено. Наши виноградники, которые периодически на определенных этапах какой-то политической жизни то вырубались, то рапсом засеивалась земля», - говорит член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Но в Киеве до сих пор продолжаются разговоры о том, чтобы вернуть полуостров. Какие новые шаги предлагают для этого? Не пропустите новый выпуск программы «Специальный репортаж» 4 марта в 18.30 на телеканале «Звезда».