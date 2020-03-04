Бокерия оценил степень угрозы от коронавируса

В Общественной палате РФ обсудили меры по противодействию распространению ложной информации о коронавирусе. Организатором слушаний «Коронавирус: мифы и реальные угрозы для общества» выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ, главный кардиохирург России Лео Бокерия.

Президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» предложил создать колл-центр, в который люди могли бы позвонить и получить официальную информацию о коронавирусе.

«Ситуация некритическая, но тем не менее нужно не пропустить что-то важное. Наша надежда состоит в том, чтобы мы объяснили людям, что если есть проблемы - лучше обращаться к врачам. Должна быть создана структура типа колл-центра, куда человек может позвонить и узнать информацию. Это мог бы быть колл-центр с соответствующим статусом, где специалисты сказали бы, какой информацией они обладают, а какой - нет», - пояснил кардиохирург.

Бокерия призвал в случае проявления малейших симптомов недомогания и подозрения у себя наличия коронавируса или болевого синдрома сразу же идти к медикам, чтобы получить авторитетную информацию.

По последним данным, новым типом коронавируса в мире заразились 90 тысяч человек, более трех тысяч скончались. Случаи инфицирования, помимо Китая, зафиксированы более чем в 60 странах. В России известно о шести случаях.