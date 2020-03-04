Эрудиция и знание истории: актриса «Легенды Феррари» Ольга Погодина назвала главные качества разведчиков

Ольга Погодина, исполнительница главной роли разведчицы Елены Голубовской в сериале «Легенда Феррари», восхитилась уровнем развития представителей разведки. Актриса отметила, что они являются одними из немногих людей, способных проживать несколько самых разных жизней благодаря только лишь собственным навыкам и развитому интеллекту.

«Это люди с невероятным уровнем образования, знают как минимум 5-6 языков, причем так, что они на них думают. Это люди такого таланта, что там рядом встать невозможно. Эрудиция, знание истории страны, в которой работаешь - ты же местный житель. Ты либо сын пекаря, либо ты академик - легенда может меняться», - сказала Погодина.

Напомним, по сюжету сериала в Крыму появляется разведчица Елена Голубовская. По легенде она - итальянская поэтесса Эль Феррари. Ее задачей становится устранение Врангеля с целью деморализации Белого движения, а также контроль над операцией по похищению золота. Однако планам Голубовской мешает Максимилиан Эрмлер - журналист местной газеты, оказавшийся агентом британской разведки.

Премьера 12-серийного фильма «Легенда Феррари» состоится 9 марта на «Звезде».