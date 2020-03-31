Полупустые автобусы и метро: как режим самоизоляции сказался на жизни Екатеринбурга

Свердловская область вслед за Москвой ввела режим самоизоляции граждан в связи с распространением коронавируса на территории РФ.

В административном центре региона - Екатеринбурге - малолюдно. Местные жители соблюдают режим самоизоляции. Корреспондент «Звезды» Дмитрий Изгагин убедился в этом лично.

«Центр города, автобусная и трамвайные остановки, пересадка на метро - в будний день здесь практически не протолкнуться, но сегодня тут нет никого. Транспорт перешел на режим работы "выходного дня": трамваи не ходят в сцепке, а автобусов стало в два раза меньше. Они не набираются полностью и ездят полупустыми», - сообщил наш корреспондент.

Сегодня в соблюдении режима самоизоляции также убедился еще один наш сотрудник - Роман Закурдаев. Он побывал на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, которая оказалась абсолютно безлюдной.

В связи с распространением коронавируса на территории России власти почти 30 регионов вслед за Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом ввели режим самоизоляции.