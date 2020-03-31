В России проведено около 537 тысяч тестов на COVID-19
Под медицинским наблюдением из-за подозрений на заражение находятся более 200 тысяч человек.
© Фото: Департамент здравоохранения Москвы
Почти 537 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию уже провели в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране находятся 201 623 человека.
Всего в России подтверждено 1836 случаев заражения коронавирусом. Большая часть пациентов находится в Москве. Из-за распространения COVID-19 уже 27 регионов страны перешли на режим самоизоляции.