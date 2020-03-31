Сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса

Минобрнауки России приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24».

При этом бюджетные места в вузах будут создаваться, несмотря на экономический спад. В этом году число таких мест увеличено почти на 34 тысячи. Рост их числа связан с демографическими показателями: выпускников школ стало больше.

«Второе, есть потребность большая, поэтому мы не только увеличиваем количество бюджетных мест, но и по структуре перераспределяем. Будет больше на гуманитарных направлениях подготовки, на педагогических, у медиков», - заявил Фальков.

Увеличить количество бюджетных мест в вузах поручил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Приоритетом в этом направлении должны стать региональные учебные заведения.