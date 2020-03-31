Главврач медцентра в Коммунарке обновил данные о пациентах с COVID-19

В медицинском центре в Коммунарке на лечении находятся 314 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач учреждения Денис Проценко.

По его словам, в больнице с диагнозом пневмония лечится 202 пациента. У 59 человек подтверждена коронавирусная инфекция, еще у 127 ее подозревают.

К аппаратам ИВЛ подключены пять пациентов, у четырех их них выявлен COVID-19.

За сутки в медцентр поступило 28 человек, еще 62 были выписаны.

Всего по России коронавирус подтвержден у 1836 человек. Большая часть из них находится в Москве. Вслед за столицей и областью на режим самоизоляции перешли еще 25 регионов страны.