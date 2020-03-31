В прямом эфире: Италия выразила благодарность РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Итальянское телевидение активно освещает работу российских военных врачей. Сюжет о наших вирусологах вышел на телеканале «Италия 1».

Сюжеты на итальянском ТВ показывают под звуки российского гимна с точным перечислением городов и пансионатов, а также - с количеством обработанных дезинфекцией квадратных метров. В эфире звучат слова благодарности России за помощь в трудные дни.

В то же время, совсем иное отношение демонстрируют жители страны к Евросоюзу: в разгар эпидемии Брюссель не оказал поддержку Апеннинам. Теперь итальянцы проводят своеобразный флешмоб и сжигают флаг ЕС.

Бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку трех пансионатов для пожилых людей «Святого Джузеппе» в городе Часниго, «Чечилия Чачия дель Негро» и «Газа Сирена» города Леффе. Всего было продезинфицировано более 12 тысяч квадратных метров внутренних помещений и подъездные дороги.