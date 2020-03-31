На паузе: «Звезда» показала жизнь Петербурга после полной самоизоляции города

Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев побывал в самом центре Санкт-Петербурга после объявленного в городе режима самоизоляции. На Дворцовой площади, где почти в любое время дня многолюдно, сегодня - ни одного человека.

«Объявленный в Петербурге режим полной самоизоляции поставил на паузу привычный образ жизни. Общественный транспорт продолжает работать, но на остановках нет людей. На дорогах, где всегда в эти минуты пробки – свободно. Наша съемочная группа на работу передвигается на личном или служебном автомобиле, или – на электросамокате», - отметил наш корреспондент.

Тридцатого марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал обновленное постановление о мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, согласно которому вводится режим самоизоляции для всех жителей города.

При этом разрешен выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 метров от дома. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра в общественных местах.