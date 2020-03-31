СМИ: врачи нашли связь COVID-19 с ожирением

Российские диетологи и вирусологи нашли связь между индексом массы тела и выживаемостью при заболеваниях вроде коронавируса.

По их мнению, большой вес человека может стать одним из факторов риска в условиях распространения COVID-19, передает сайт газеты «Известия». Такая связь пока не доказана, но уже известно, что у пациентов с ожирением коронавирус протекает более тяжело. Диетологи связывают это с активным развитием пневмонии, так как у таких пациентов меньше глубина и объем легких.

Национальная служба здравоохранения Великобритании уже сообщила, что почти две трети из числа серьезно заболевших COVID-19 имеют избыточный вес. Наибольшая вероятность получения осложнений у тех, чей индекс массы тела больше 40.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко также заявил, что наибольшей опасности подвержены люди с сахарным диабетом, болезнями легких и бронхов, сердечно-сосудистой системы, а также ожирением. По мнению министра, самое правильное сейчас - сбалансированно питаться и делать физические упражнения.