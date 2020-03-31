Кража во время COVID-19: из музея в Нидерландах похитили картину Ван Гога
Стоимость украденной картины не сообщается.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: The Parsonage Garden at Nuenen in Spring, Vincent van Gogh, Wikimedia
В Нидерландах неизвестные воспользовались карантином: из временно закрытого музейного комплекса злоумышленники украли картину Ван Гога.
Полотно «Весенний сад» всемирно известного художника было заимствовано учреждением у другого музея для временной экспозиции. Однако уберечь ее не удалось.
Стоимость украденной картины не сообщается, однако произведения Ван Гога оценивают в десятки миллионов долларов.