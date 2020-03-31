Человек погиб при пожаре в жилом доме под Красноярском
Спасатели и следователи сейчас выясняют причины происшествия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
В жилом доме под Красноярском произошел пожар. Пламя вспыхнуло в квартире на третьем этаже и перекинулось на соседнюю квартиру.
Огонь вырывался из окон, люди выбегали на улицы. Из дома пришлось эвакуировать 20 человек. К тушению пожара привлекли 24 специалистов и пять единиц техники.
В результате случившегося погиб один человек. Сейчас спасатели и следователи выясняют причины пожара.