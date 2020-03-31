Новый экипаж отправится к МКС, невзирая на COVID-19

Коронавирус оказал влияние и на жизнь не только на земле: космонавтам, которые вскоре отправятся на орбиту, запретили обниматься и жать руки.

Запуск нового российско-американского экипажа, несмотря на пандемию, пройдет по ранее запланированному графику. Старт корабля «Союз МС-16» состоится уже 9 апреля.

Также глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подчеркнул, что позже, 17 апреля, ожидается прилет «Союз МС-15». Известно, что перед стартом на космодром Байконур не будут допущены ни родственники космонавтов, ни представители СМИ.